Transféré à Chelsea fin septembre, Édouard Mendy retrouve ses anciens partenaires ce mercredi soir en Ligue des Champions.

Six matchs, Cinq clean sheets. Depuis son arrivée à Chelsea dans la capitale britannique, Edouard Mendy a totalement changé de statut. Référence en Ligue 1, le gardien sénégalais a déjà conquis le Royaume-Uni.

Selon « L’Equipe », Edouard Mendy a proposé le nom d’Alfred Gomis aux dirigeants rennais avant de faire ses valises et rejoindre les Blues. Les deux joueurs se connaissent depuis un moment car ils évoluent chacun en sélection nationale du Sénégal et sont constamment en concurrence. Un rivalité très saine et si Gomis gare les buts du Stade Rennais ce soir, il le doit en parti à Edouard Mendy. Même si les Bretons se sont inclinés 1-0 face au FC Séville la semaine dernière, Gomis avait réalisé des parades de très haut niveau.