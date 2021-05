Eduardo Camavinga souhaite quitter Rennes lors du mercato d’été selon les informations de RMC Sport. Le joueur veut rejoindre le PSG, une mauvaise nouvelle pour le Stade Rennais.

« Camavinga – PSG, un mariage parfait ? Non ! Pour moi, ça ne l’est pour aucune des deux parties. Au milieu, le PSG a besoin d’un joueur confirmé. Et Paris n’a pas autant d’argent que ça à cramer sur le mercato. On parle de 100 ME… Mais même si c’est 50 ME, vu l’état actuel des finances du PSG, ce serait dangereux. En plus, Camavinga n’a plus qu’un an de contrat. Ce ne serait donc pas une bonne opération pour le PSG. Pareil pour lui. Rejoindre un club comme Paris, ce serait prématuré. Là, il reste sur une saison décevante. Il avait bien commencé la saison en jouant même en équipe de France. Et maintenant, il aborde l’Euro Espoirs dans la peau d’un remplaçant… Le PSG, c’est une marche trop haute pour lui. Camavinga a tout intérêt à rester à Rennes, où il aura le cadre parfait pour remonter la pente avec un bon projet sportif. S’il veut absolument partir, je le verrais plus dans un club intermédiaire, type Dortmund, comme l’avait fait Ousmane Dembélé en partant de Rennes. Car au PSG, il aurait beaucoup de pression, avec une concurrence de taille à affronter », a indiqué Anthony Clément sur L’Equipe.