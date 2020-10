Le feuilleton de l’été sur la planète mercato en Ligue 1 n’a rien donné.

L’AS Saint-Étienne a décidé de renoncer au recrutement de M’Baye Niang dans les derniers instants du mercato. Un accord avait pourtant été trouvé avec le Stade Rennais et le joueur. Mais “l’intervention de plusieurs agents a rendu impossible la finalisation de l’opération”, a indiqué le club dans un communiqué. Aujourd’hui, l’un des deux représentants du joueur, Grégory Gélabert, sort du silence dans les colonnes de L’Équipe.

“J’ai refusé de l’accompagner parce que je ne cautionnais pas ce choix. Mon associé non plus. Quand M’Baye m’a demandé ce que j’en pensais, pas plus tard que jeudi soir, je lui ai dit que c’était un mauvais choix pour la suite de sa carrière et une régression sportive. (…) Je ne souhaitais pas être rémunéré dans une affaire que je ne cautionne pas. (…) Quand je passe pour le mauvais garçon, c’est normal que ça m’affecte”, a indiqué son agent.