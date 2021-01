Prêté par l’AS Roma à Rennes, Steven Nzonzi se fait désirer outre manche.

Steven Nzonzi s’est parfaitement installé en Bretagne. Prêté par l’AS Roma, il s’est complètement adapté au système mis en place par Julien Stephan, et brille comme jamais. Tellement qu’en fin de saison, le Stade Rennais devrait tenter de trouver un accord à titre définitif pour l’international tricolore. Malheureusement pour les Bretons, ses bonnes performances ne sont pas passées inaperçus. Selon Foot Mercato, la concurrence est rude pour le milieu défensif.

Et c’est en Premier League que sa côte serait monté en flèche. Notamment du côté d’Arsenal et d’Everton. Deux excellents clubs qui ont un œil très attentif sur le joueur. S’il n’est pour l’instant pas question d’une offre officielle, celle-ci pourrait ne pas tarder. Et il est clair que le départ de ce taulier serait très difficile à colmater en Bretagne.