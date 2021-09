Le Stade Rennais n’a pas su faire mieux que de concéder un nul face à Bordeaux, ce dimanche, (1-1), dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1. Un résultat qui ne convient pas au défenseur central breton Nayef Aguerd.

« Il y a surtout de la frustration. Ce n’est pas le résultat espéré. On a montré un bon visage, on s’est créé beaucoup d’opportunités, mais finalement on n’a pas réussi à les mettre. Excusez-moi, je vais être grossier, mais on prend un but de merdeo. Il faut se poser les bonnes questions et continuer à travailler. (…) Il faut plus de concentration, être plus tueurs dans les deux surfaces… », a-t-il déclaré au micro de Prime Video.

Le prochain match du Stade Rennais aura lieu contre Vitesse, jeudi prochain, pour les phases de groupe de la Ligue Europa.