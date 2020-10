Ce soir à 21 heures, le Stade Rennais accueille le SCO d’Angers pour le match d’ouverture de la 8e journée de Ligue 1. Match à suivre sur Sport.fr.

Pour cette rencontre de championnat, le club breton pourra compter sur 5 000 fans à domicile. Les autorités ont validé la demande du club qui évoluera donc devant 5 000 spectateurs comme lors du match de Ligue des Champions cette semaine.

“Au regard des conditions sanitaires dégradées, et suite à la prise de parole du Premier Ministre, le département d’Ille-et-Vilaine a été placé en zone rouge et soumis à un couvre-feu. À partir de samedi, et jusqu’à nouvel ordre, nous ne serons plus en mesure d’accueillir 5.000 personnes au Roazhon Park. Pour autant, le Stade Rennais F.C. a été autorisé à recevoir 5.000 personnes pour son prochain match au Roazhon Park à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1 Uber Eats qui opposera les Rouge et Noir au SCO d’Angers (aujourd’hui à 21h00)”, a indiqué le club breton dans un communiqué.