Pour se renforcer, Newcastle a ciblé Jérémy Doku. Les Magpiess s’apprêteraient à formuler une première offre de 25 millions d’euros.

Débarqué en octobre 2020 en provenance du RSC Anderlecht pour la jolie somme de 26 millions d’euros, Jérémy Doku a du mal à confirmer les nombreuses attentes placées en lui. Après plus d’une saison passée a Stade Rennais, le Belge n’a toujours pas convaincu et joue aujourd’hui les seconds rôles dans l’effectif de Bruno Genesio. Auteur de 2 buts et une passe décisive en 12 rencontres disputées toutes compétitions confondues, le bilan est bien trop faible pour un jeune espoir acheté à prix d’or. Heureusement, la folie anglaise pourrait sauver les meubles.

Selon les informations de la presse britannique, relayées par Fichajes.net, Newcastle aurait fait de Jérémy Doku l’objet de ses convoitises. Son profil, similaire à celui de Allan Saint-Maximin, plairait particulièrement aux Magpies qui souhaiteraient être téléguidés sur les ailes par deux feu follets. L’écurie anglaise réfléchit à ses besoins et l’a ciblé comme étant l’une de ses priorités pour cet été. Ses dirigeants espèrent le déloger avec une offre avoisinant les 25 millions d’euros.