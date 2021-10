Dimanche, lors de la 11e journée de Ligue 1, Reims s’est incliné à domicile face à Troyes (1-2) sur un but de l’un de ses anciens joueurs, Wavier Chavalerin.

L’entraîneur espagnol du Stade de Reims, Oscar Garcia, a vivement tancé ses dirigeants pour n’avoir pas su conserver ce joueur. « C’est un très bon joueur mais la direction a pensé que son étape ici était finie, c’est comme ça… » Un tacle direct envers sa direction, dont la politique constante est de vendre des joueurs.

« On sait qu’on a perdu 17 buts avec le départ de Dia, mais on doit trouver quelqu’un pour le remplacer. Ce sera difficile, car on n’a qu’un joueur qui peut faire ça (El Bilal Touré) », a renchéri Oscar Garcia. Reims a en effet cédé Boulaye Dia à Villarreal en juillet dernier. L’attaquant de 24 ans était le meilleur buteur du club.