Ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne ou encore du Celta Vigo, Oscar Garcia va découvrir le Stade de Reims la saison prochaine.

Ce mercredi, le club rémois a officialisé l’arrivée du technicien espagnol qui a signé jusqu’en juin 2024. Libre de tout engagement suite à son départ du Celta Vigo en novembre 2020, il sera épaulé dans sa mission par Ruben Martinez et Will Still et dirigera ce jeudi sa première séance d’entraînement. L’homme de 48 ans signe son retour dans le championnat de France après un court passage sur le banc de l’AS Saint-Etienne, entre juin et novembre 2017.