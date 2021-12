Coup dur pour le Stade de Reims qui se déplace dans le Rhône ce soir pour défier l’Olympique Lyonnais. Les Rémois sont privés de leur entraineur testé positif au Covid-19.

« Les tests réalisés au sein du club sur l’ensemble des joueurs et du staff professionnel ont révélés deux cas positifs au Covid-19. L’entraîneur du Stade de Reims Oscar Garcia et son adjoint Ruben Martinez ont été diagnostiqués positifs au Covid-19. Dès la prise de connaissance des résultats, les deux membres du staff ont été isolés et soumis au protocole sanitaire adapté. Leur état de santé ne suscite en outre aucune inquiétude. Les autres tests, réalisés sur l’ensemble de l’effectif professionnel, n’ont révélé aucun autre cas positif, » a écrit mardi le club champenois dans un communiqué.