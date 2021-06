Ancien entraîneur du Stade de Reims après quatre ans passés sur le banc rémois, David Guion souhaite reprendre du service et pourquoi pas dans un club de Ligue 2.

C’est au cours d’un entretien accordé à « l’Equipe » que David Guion s’est confié sur son avenir et ce dernier aime toujours autant le métier d’entraîneur. Il est prêt pour un nouveau challenge, lui qui est annoncé sur le banc du TFC à la place de Patriche Garande. « Est-ce que j’ai peur du vide ? Non, car la remise en question est permanente. J’ai toujours eu envie de progresser. Cette période de stabilité m’a amené beaucoup de confiance, je me sens prêt à rebondir rapidement. Il y a toujours une part, pas d’inquiétude, mais sans doute un peu d’impatience, oui. Mais il n’y a pas de peur (…). Je ne cherche pas un club juste pour chercher un club, sinon j’aurais déjà signé. Ce que je veux, c’est continuer à réussir avec des objectifs clairs, les moyens qui vont avec et surtout un environnement et des hommes. J’ai fait 6e, 8e, L’étape d’après, c’est d’être sur un club ambitieux. »