Le Stade de Reims va se séparer de son attaquant français et révélation de la saison Hugo Ekitike. Le buteur rémois a annoncé son départ du club durant le prochain mercato estival.

Agé de 19 ans, celui qui a trouvé le chemin des filets à 10 reprises cette saison en Ligue 1 ne portera plus le maillot du SDR la saison prochaine. L’attaquant a révélé qu’il allait faire sa valise cet été et il a inscrit son dernier but avec le club champenois ce samedi soir lors de la défaite contre l’OGC Nice. Ekitike a posté un message sur son compte Twitter. « C’est toujours un grand sentiment de marquer à la maison, mais le dernier était si spécial pour moi… », a écrit l’attaquant rémois, qui va désormais avoir l’embarras du choix en vue du mercato estival, lui qui est fortement courtisé par plusieurs clubs.

Rappelons qu’il est sous contrat avec Reims jusqu’en juin 2024. L’équipe qui a terminé 12e du championnat devrait pouvoir réclamer entre 15 et 20 millions d’euros pour son buteur français. Affaire à suivre…