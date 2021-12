Alors qu’il espérait pouvoir changer d’air l’été dernier et que le Milan AC était venu frapper à sa porte, Romain Faivre a été coupé dans son élan par les exigences financières du Stade Brestois. Un transfert avorté qu’il a enfin digéré.

Après avoir été au fond du trou, tout comme son club, Romain Faivre renaît de ses cendres et amène avec lui le Stade Brestois. Le leader offensif du club breton semble enfin avoir digéré son transfert avorté au Milan AC et porte enfin les siens avec 6 buts inscrits et 5 passes décisives délivrés en 15 rencontres disputées. Le milieu l’avoue de lui-même, il est désormais totalement concentré sur sa saison avant de penser au prochain mercato estival.

« Je l’ai géré tranquillement. Au début, c’est dur un peu. Mais à côté de ça, tu ne vas pas t’effondrer. Si tu t’effondres à Brest, tu fais quoi après ? Tu vas perdre du temps inutilement. Alors que si tu te remets immédiatement au travail, tu sais que Milan va revenir et peut-être d’autres clubs. Je pense bien répondre sur le terrain pour le moment. Je fais de bons matchs et j’ai des stats. J’espère qu’on va remonter au classement« , a déclaré Romain Faivre, le leader offensif du Stade Brestois, dans un entretien accordé au Onze Mondial.