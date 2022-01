Le Stade Brestois a mis fin à la série de neuf matchs consécutifs sans défaite en championnat du LOSC en s’imposant 2-0. Une rencontre marquée par deux événements : la prestation XXL du gardien brestois Marco Bizot et la première d’Hatem Ben Arfa sous le maillot lillois.

Le Stade Brestois est venu à bout du LOSC (2-0), samedi dernier, à l’occasion de la 22ème journée de Ligue 1 et et s’éloigne désormais de neuf points de la zone rouge. Un joueur aura notamment marqué ce match, le portier Brestois Marco Bizot auteur de cinq arrêts décisifs et figurant dans l’équipe de la semaine de l’Équipe. Au micro de Prime Video, le gardien de but néerlandais, incontestable homme de la rencontre, a affiché sa satisfaction après ce premier succès finistérien de l’année 2022 « C’est ce dont on avait besoin. On devait se battre, tout le monde sur le terrain devait se battre. On l’a fait aujourd’hui. C’était dur, on a parfois perdu des ballons simples, mais en tant qu’équipe, on a lutté ensemble, on a défendu ensemble. Et on se devait de gagner, c’est ce que j’aime. La prestation d’aujourd’hui et l’esprit de l’équipe me satisfont totalement. C’est fantastique de gagner« , a-t-il indiqué.

La nouvelle recrue lilloise Hatem Ben Arfa a lui remplacé Burak Yilmaz à la 76′, sorti en grande colère. L’international français aura réalisé un quart d’heure intéressant en se montrant tranchant et créatif, seule la réussite l’a fui.