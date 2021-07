Romain Perraud parti pour l’Angleterre et Southampton, le Stade Brestois a trouvé son successeur et il s’agit de l’international finlandais Jere Uronen.

Dans les tuyaux depuis quelques jours, c’est aujourd’hui officiel comme le précise le club de Ligue 1 qui recrute le latéral gauche de 27 ans, Jere Uronen. Il a signé jusqu’en 2024 et arrive du championnat belge et du club du Racing Genk. Le montant du transfert devrait se situer entre un et deux millions d’euros en attente d’en savoir plus. Celui qui a évolué avec les hiboux grands-ducs, lors du dernier Euro va découvrir le championnat de France.