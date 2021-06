Ancien entraîneur du Montpellier Hérault, Michel Der Zakarian va rester en Ligue 1 la saison prochaine. Il vient de s’engager avec le Stade Brestois.

C’était dans les tuyaux depuis quelques jours et c’est aujourd’hui officiel pour le Stade Brestois qui a trouvé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Olivier Dall’Oglio parti au MHSC, Michel Der Zakarian fait donc le chemin inverse. Il a paraphé un contrat portant sur deux saisons, plus une en option. Pour rappel, l’ancien défenseur coachait le MHSC depuis 2017. Il a obtenu 60 victoires, 48 nulles et 44 défaites, sur le banc héraultais.