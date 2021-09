Dix-huitième en Ligue 1, le Stade Brestois connaît des débuts difficiles sous les ordres de Michel Der Zakarian. Brest n’a toujours pas remporté le moindre succès depuis le début de la saison et l’atmosphère est morose. Une nouvelle défaite à Nantes, (3-1), lors de la dernière journée à poussé le technicien français a tapé du poing. Il espère sans doute un électrochoc avant la rencontre importante à venir face au FC Metz de ce dimanche, (15h).

« Actuellement, on fait tout mal. Oui, on est en manque de confiance, on est en manque de tout. Mais à un moment donné, il faut combattre ! Et souvent on abandonne, regardez les buts qu’on prend. Il y a des joueurs qui ne défendent pas, et pas que mes défenseurs. Regardez en amont quand l’adversaire attaque. Il faut dire les choses, et vous ne dites pas les choses dans les journaux. Je ne vais pas vous dire qui il faut cibler. Vous faites votre métier, je fais le mien. Et je ne fais pas le mien bien en ce moment, parce que les mecs ne m’écoutent pas. Aujourd’hui, ce que je dis, les joueurs ne l’enregistrent pas. Ou je m’exprime mal, ou ils n’écoutent pas, ou ils ne comprennent rien. […] Je vais faire quoi ? Je vais leur mettre des gants de boxe pour qu’ils se battent ? Il y en a peut-être qui vont partir en courant… Dimanche, il faudra mettre le bleu de chauffe, pas les ballerines. J’espère faire bouger mon groupe, qu’il se réveille et me fasse mentir« , a déclaré le technicien français dans des propos relayés par Le Telegram.