L’entraîneur du Stade Brestois Michel Der Zakarian a livré sa réaction après la défaite 2 buts à 1 de son équipe ce samedi en championnat face aux Verts de l’AS Saint-Etienne.

Le coach brestois n’est pas tendre avec ses joueurs et il trouve que ces derniers ont été très tendres durant la partie. « Nous avons eu le ballon pratiquement tout le match. Dans la phase de préparation, c’était assez bien, mais nous avons péché techniquement dans les trente derniers mètres, faute de mouvement et de justesse face à Saint-Etienne qui nous attendait bas », a déploré le technicien en conférence de presse.

Avant de se lâcher. « Les Stéphanois nous ont mangés sur les phases arrêtées. Nous avons été des agneaux. Quand on n’est pas au marquage, on prend des buts. Camara est tout seul au second poteau sur leur premier but. Je sais qui devait le prendre, mais il dormait… » Rappelons que les Brestois se sont inclinés 2 buts à 1 sur la pelouse de Geoffroy-Guichard face à l’AS Saint-Etienne qui sort de la place de barragiste grâce à ce succès.