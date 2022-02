Discret face à Rennes, Youcef Belaïli a toujours la confiance de son entraîneur.

Titulaire face au Stade Rennais (défaite 2-0) ce dimanche, Youcef Belaïli (29 ans, 1 match en L1 cette saison) n’a pas brillé pour ses débuts avec le Stade Brestois. À l’image de son équipe, l’Algérien n’a jamais réussi a inquiéter la défense bretonne. Mais face aux médias, son coach Michel Der Zakarian demande un peu plus de patience avec la recrue phare de l’hiver.

« C’était difficile pour lui mais c’était difficile pour toute l’équipe », a réagi le technicien. « En première période, on aurait pu prendre une déculottée, on les regardait jouer. C’était son premier match, il a fait quatre entraînements avec nous. C’est compliqué de le juger sur ce match-là. On va essayer de le mettre à un bon niveau et on en reparlera. »