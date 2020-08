Présenté il y a quelques heures avec le Napoli, Victor Osimhen a livré ses premières impressions et semble très satisfait de son choix.

“J’ai une très bonne relation avec le président et l’entraîneur, et les supporters m’ont montré beaucoup d’amour depuis le début. La motivation est importante pour un jeune joueur comme moi. L’entraîneur et le président m’ont tout de suite fait sentir chez moi. C’est un grand pas en avant pour moi d’être ici. Je veux bien faire. Rejoindre Naples est un rêve devenu réalité.” A indiqué, le désormais ancien attaquant du LOSC.