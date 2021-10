Indéboulonnable dans le système lyonnais, Lucas Paqueta, sera une nouvelle fois à suivre de près ce soir dans le déplacement de l’OL au Sparta Prague, à 21h sur Canal + Sport et W9, pour la troisième journée d’Europa League.

C’est peut-être l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 en ce moment. Lucas Paqueta l’a encore prouvé ce week-end en championnat. A peine remis de son périple en Amérique du Sud lors de la trêve internationale, le brésilien a illuminé le choc de la dixième journée de Ligue 1 entre l’OL et Monaco (2-0). Rentré à la 67ème minute, l’ancien joueur de l’AC Milan a complétement fait basculer la rencontre qui était soldé par un score nul et vierge. Il délivre une superbe passe en profondeur à son capitaine, Léo Dubois, qui obtient un pénalty et permet à Lyon d’ouvrir le score. Les Gones vont ensuite prendre le large une nouvelle fois grâce leur milieu de terrain de 24 ans. Lucas Paqueta va cette fois-ci montrer l’étendu de son génie brésilien avec une passe cachée pour Emerson qui offre le deuxième but à Jason Denayer.

Lucas Paqueta titulaire en pointe ?

Peter Bosz a fait de son numéro 10 une pièce indispensable de son système. Ainsi, Lucas Paqueta a disputé tous les matchs de l’OL cette saison et notamment les deux matchs d’Europa Ligue. Une compétition dans laquelle les Rhodaniens sont très bien engagés puisqu’ils sont premiers de leur groupe, avec deux victoires en deux matchs face aux Rangers (0-2) et face à Brondby (3-0). Dans ce dernier match, le brésilien a été décisif en délivrant une passe décisive à Karl Toko Ekambi. Selon L’Equipe, Lucas Paqueta devrait être aligné en pointe ce soir face aux Tchèques, deuxième du groupe avec quatre points.

Compositions probables

Sparta Prague : Nita – Hancko, Celustka, Panak, Wiesner – Sacek, Pavelka – Pesek, Dockal, Haraslin – Hlozek

OL : Lopes – Dubois, Boateng, Denayer, Emerson – Guimaraes, Thiago Mendes – Shaqiri, Aouar, Kadewere – Paqueta