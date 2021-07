Annoncé proche d’un départ du Napoli lors de ce mercato estival, Kalidou Koulibaly pourrait finalement rester à Naples. C’est en tout cas le souhait de son entraîneur Luciano Spalletti.

Pour ce dernier, pas question de laisser partir le défenseur sénégalais au mercato. Le technicien italien, récemment nommé entraîneur des Partenopei, veut faire du joueur de 30 ans l’un de ses éléments clés. C’est ce que croit savoir Goal.com qui indique que Spalletti est catégorique sur le fait que le défenseur restera et a insisté sur le fait qu’il ferait tout son possible pour s’assurer que Koulibaly ne parte pas cet été. Arrivé à Naples en 2014, Kalidou Koulibaly est devenu l’un des meilleurs défenseurs d’Europe. Il est convoité depuis plusieurs saisons par les plus grands clubs européens. Manchester United serait prêt à passer à l’offensive pour lui.

Africa Top Sports