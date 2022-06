Ce mardi, l’arrivée du nouvel actionnaire majoritaire, John Textor a été officialisée. L’occasion pour l’homme d’affaires américain de confier ses immenses ambitions.

Lors d’une conférence de presse extraordinaire, l’Olympique Lyonnais a officialisé son entrée dans une nouvelle ère alors qu’une page se tourne. Nouvel actionnaire majoritaire, John Textor a détaillé son projet et sa vision aux médias venus nombreux sur place. La première des choses a été d’annoncer le maintien de Jean-Michel Aulas au poste de président : « J’ai vraiment un amour sincère pour ce sport, je ne me suis jamais considéré comme investisseur, quand ce mot apparaît ça me fait bizarre. Je me considère comme un bâtisseur. Je suis ici en tant que ressource (…) Si j’arrivais en tant que directeur, je serais un peu fainéant je pense, c’est pourquoi j’arrive en tant que ressource. »

Une introduction nécessaire avant qu’il n’annonce son objectif à la tête des Gones. L’homme d’affaires américain semble avoir faim de titres et rêve désormais de soulever la Ligue des Champions : «Quand on a acheté Botafogo au Brésil, en deuxième division, il n’avait pas gagné de titres pendant plusieurs années. On a réussi à battre Flamengo l’année dernière. On veut gagner des Championnats, Jean-Michel veut revenir sur le devant de la scène européenne, moi je veux gagner la Ligue des champions. J’espère qu’on va pouvoir rêver de ça. Je n’aime pas le modèle du PSG, j’espère qu’on va pouvoir gagner face à eux la saison à venir. Je n’ai pas vraiment de stratégie… Avoir plus de joueurs, les former. Ce qui est intéressant en Premier League avec Crystal Palace c’est de les voir battre Manchester City. Sur un match, tout peut se passer, l’OL n’est pas loin du haut du panier. Sur la longueur, c’est difficile. Il faut commencer à créer des moments spéciaux où on bat les rivaux de manière plus fréquente », a-t-il fini par révélé en conférence de presse.