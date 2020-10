Le New York Times a lâché une bombe ce mercredi concernant la Fédération Française de football. D’après le média, Noël Le Graët aurait même engagé un expert “formé à la réparation d’entreprises en faillite”.

Le New York Times rapporte en effet aujourd’hui que la FFF cacherait “deux ans” de relations tendues au sein de l’organisation, avec des plaintes pour comportements inappropriés de la part des cadres envers les femmes, ou même des accusations de harcèlement et des propos sexistes/suggestives envers les femmes. Plusieurs membres de la FFF (actuels ou anciens), se seraient plaint au média mettant notamment en avant les mauvaises conditions de travail au sein de l’organisation.

Pour pallier à ces problèmes, Noël Le Graët, aurait d’ailleurs fait appel à un expert. “Depuis plusieurs mois maintenant, j’ai été mis au courant de cas de dysfonctionnement et de relations de travail tendues au sein de l’équipe de direction. Je ne veux pas que cette situation s’éternise. Cela nuit à notre organisation et à de bonnes conditions de travail entre nous tous.” aurait-t-il écrit dans un mail adressés aux cadres de la Fédération, selon le New York Times.

Pour autant, Le Graët aurait assuré qu’il n’y avait “pas de guerre civile” au sein de la Fédé, et minimiserait ces allégations…