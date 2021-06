Prêté par la Juventus à Lyon, Mattia De Sciglio ne devrait finalement pas s’éterniser en Ligue 1. Il quittera l’OL à la fin de son prêt et retournera en Italie. La Vieille Dame souhaite s’en séparer, Everton et Villarreal sont sur le coup.

Pas très apprécié par les supporters rhodaniens, l’Italien plaisait pourtant bien à Rudi Garcia. Sous ses ordres, Mattia De Sciglio a disputé un total de 34 rencontres toutes compétitions confondues. Heureux, il avait affirmé vouloir rester à l’OL mais le club lui tourne désormais le dos et ne le retiendra pas ce qui le force à envisager l’avenir.

Selon CalcioMercato, Villarreal et Everton se sont manifestés ces dernières semaines. La Juventus ne semble pas trop compter sur son latéral gauche et souhaiterait récolter un montant avoisinant les 5 millions d’euros. Mais pour le moment, le cas de Matti De Sciglio n’est pas scellé. Massimiliano Allegri le connaît bien et ne serait pas contre l’avoir dans l’équipe la saison prochaine. Personne n’est à l’abri d’une petite surprise.