Les récents mauvais résultats de l’Olympique de Marseille en championnat ont provoqué la colère des supporteurs envers l’entraineur Jorge Sampaoli. Selon vous faut-il que l’OM limoge le technicien argentin ?

L’OM est en début de crise ! Les Olympiens ont réalisé un mauvais mois de février et ils ont mal débuté le mois de mars. Malgré de très bons résultats en Europa Conférence Ligue, depuis le début du mois de février les Olympiens n’y arrivent plus en championnat. Les Marseillais ont perdu des points à domicile face à Monaco et Clermont. Après avoir mené tout au long de la rencontre face au Troyes qui était relégable, les coéquipiers de Dimitri Payet se sont vu rejoindre à la marque. Une situation qui a beaucoup agacé les supporteurs marseillais…