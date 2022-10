Pour renforcer son attaque et pallier enfin le départ de Sadio Mané, Liverpool rêve de s’attacher les services d’Heung-min Son.

D’après les informations de Dean Jones, spécialiste anglais du marché des transferts, Liverpool prépare en coulisses une offre XXL pour Heung-min Son (30 ans). Co-meilleur buteur de Premier League la saison passée avec Mohamed Salah, le Coréen est perçu en interne comme la pièce maitresse qu’il manque au système de Jürgen Klopp. Depuis le départ de Sadio Mané vers le Bayern Munich, et les blessures successives de Luis Diaz et Diogo Jota, les Reds sont loin du niveau affiché ses dernières saisons en championnat et en Ligue des champions.

Reste à savoir quel sera le prix à payer pour Liverpool. Sous contrat avec les Spurs jusqu’en 2025, Heung-min Son est aujourd’hui estimé à plus de 75 millions d’euros. Mais le montant d’un transfert devrait se situer bien au-delà, d’autant que le Real Madrid est aussi dans le coup. Après l’échec Kylian Mbappé, les Merengues pourraient se rabattre l’été prochain sur l’international sud-coréen. Affaire à suivre…