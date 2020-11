Le buteur du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic n’a pas aimé l’utilisation de son image dans le jeu vidéo FIFA. L’attaquant suédois a indiqué que la FIFPro était en train de toucher de l’argent sur son dos. L’organisme a répondu dans un communiqué au Daily Mirror.

« La FIFPro, une organisation à but non lucratif, acquiert les droits d’image via des syndicats de joueurs dans près de 60 pays. Ces droits sont mis à la disposition d’Electronic Arts et d’autres clients de l’industrie du jeu vidéo. La relation de la FIFPro avec les sociétés de jeux vidéo complète des accords séparés qu’elles concluent directement avec les clubs, les ligues, les organes directeurs et les joueurs individuels », a indiqué le syndicat mondial des joueurs.

Avant de poursuivre : « Les syndicats membres de la FIFPro décident de la meilleure façon d’utiliser les revenus générés, soit en distribuant des fonds directement entre les joueurs, soit en fournissant des services en nature tels que des conseils juridiques, une planification de deuxième carrière et une assistance mentale et physique ».