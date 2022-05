La douche froide pour le Paris FC, battu sur le fil à domicile par Sochaux (1-2) et éliminé des barrages d’accession à la Ligue 1.

Tout avait pourtant bien débuté pour les hommes de Thierry Laurey, qui ont ouvert le score dès la 8′ minute de jeu par l’intermédiaire de Mahamé Siby après avoir raté un penalty. Mais juste avant la mi-temps, le Paris FC va manquer un second penalty et ensuite se retrouver à 10 (exclusion de Moustapha Name à la 43′) et encaisser le but de l’égalisation dans la foulée (Steve Ambri, 45′). En infériorité numérique, les Parisiens vont tenir face à Sochaux avant de finalement craquer dans le temps additionnel. Un but signé Maxime Do Couto (90+2′) qui vient climatiser le stade Charléty.

Grâce à ce succès 2-1, Sochaux s’offre un ticket pour la finale des barrages de Ligue 2 face à l’AJ Auxerre (vendredi, à 20h30) avant de peut-être défier le barragiste de Ligue 1.