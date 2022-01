Le FC Sochaux s’est imposé 1 à 0 ce samedi sur la pelouse du Havre pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Un seul but dans cette partie et il est signé Yann Kitala à la 65e minute de jeu. Entré en jeun quelques minutes auparavant, il est venu tromper la vigilence du gardien havrais et ancien lyonnais Mathieu Gorgelin. Au classement, Sochaux se retrouve au quatrième rang de la Ligue 2 avec 36 unités, alors que le HAC subit un coup d’arrêt avec une 6e place et 32 points.