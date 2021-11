Agacé par les critiques après l’élimination de Caen en Coupe de France, le patron du club a poussé un petit coup de gueule.

Eliminé de la Coupe de France par le petit poucet de National 3 Dinan-Léhon (1-1, 4 t.a.b à 1), le Stade Malherbe de Caen a du mal à avaler la pilule. De passage au micro de France Bleu Normandie, le président Olivier Pickeu a tenté de calmer le jeu en assurant que le club ne traverse aucune crise.

« Crise de rien du tout (rire). On travaille, c’est difficile. Il n’y a pas de crise. J’ai dit qu’on allait commencer à construire avec l’arrivée de Stéphane (Moulin) le 18 juin dernier. Je crois que dans quelques jours, ça fera cinq mois. Je pense que pour le coach, c’est difficile parce que les prestations ne sont pas là pour pour le moment. Mais bon, ça bosse. Ca bosse. L’objectif est de continuer à protéger Stéphane et l’ensemble du staff pour leur permettre de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles et permettre au groupe de continuer à travailler pour pouvoir atteindre les objectifs qu’on s’est fixés […] Donc, voilà. Il y a d’abord une bonne rencontre à jouer à domicile contre Paris. J’espère de tout cœur qu’on va vivre de bons moments. Mais vous savez, c’est quand on passe des moments comme cela qu’on est capable d’apprécier les bons moments. On a travaillé énormément pour pouvoir être capable d’être là en Ligue 2 et il nous reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ceux qui veulent abandonner peuvent partir du club. Ceux qui ne supportent plus ce qui est en train de se passer peuvent partir. Mais nous, on est en train de travailler, tout simplement. »