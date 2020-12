Si Caen ne parvient pas à remonter en Ligue 1 la saison prochaine, Pascal Dupraz perdra certainement sa place sur le banc.

Balayé par Sochaux (4-1) avant la trêve, le Stade Malherbe de Caen a perdu des points précieux dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Actuellement 7e du championnat, les Normands comptent déjà 8 points de retard sur le duo de tête, Grenoble et Troyes. Une situation qui pourrait bien coûter sa place à l’entraîneur Pascal Dupraz, qui ne sera reconduit à la tête de l’équipe qu’en cas de promotion dans l’élite.

Interrogé à ce sujet dans les colonnes de Ouest France, le président de Caen, Olivier Pickeu, s’est montré extrêmement clair. “Tout le monde connaît la situation contractuelle de Pascal Dupraz, avec un an de plus en cas de montée en Ligue 1. On n’a aucune visibilité sur la situation économique du club, on n’est pas aujourd’hui dans une phase de négociations et Pascal le comprend bien. Le débat n’est pas là aujourd’hui et lui est focus sur le travail à réaliser.”