Le coach du Barça, Ronald Koeman, a indiqué qu’il attendait le retour de Samuel Umtiti et de Ronald Araujo avant de se lancer dans une quelconque opération de recrutement dans le secteur défensif.

Interrogé autour du prochain mercato hivernal et sur le cas Eric Garcia qui anime les discussions en Catalogne, Ronald Koeman a fait le point sur la situation au Barça. « Il est trop tôt pour parler de transferts, a-t-il calmé le jeu. « On va récupérer Araujo, Umtiti est proche d’un retour, on va attendre janvier et analyser la situation de l’équipe. De plus, nous allons avoir un nouveau président. Cela dépend aussi des finances du club. »

Embourbé depuis de longs mois à cause de genoux capricieux, Samuel Umtiti a pu enfin rejouer avec les couleurs de son club lors d’un match d’entraînement. D’après son coach, le retour champion du monde 2018 devrait se faire incessamment sous peu. « Il a joué une heure dans un match d’entraînement avec le Barça B, a confié l’entraineur catalan. Il n’a pas ressenti de douleurs et cela signifie que son retour est proche. Je ne sais pas quand exactement, mais dans peu de temps, il sera à nouveau dans les listes de joueurs convoqués. »