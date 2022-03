À la recherche d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine, le Qatar aurait un petit faible pour le ‘Cholo’ Diego Simeone.

Après la débâcle du Paris Saint-Germain en Ligue des champions sur la pelouse du Real Madrid (1-3), tout le monde semble s’accorder sur un point : Mauricio Pochettino ne sera plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Et si en Espagne, Zinedine Zidane est déjà annoncé en partance vers la capitale, nos confrères de L’Equipe préfèrent prendre des pincettes. Dans son édition du jour, le quotidien sportif a établi la liste des 10 successeurs potentiels de Pochettino.

Zidane figure évidemment tout en haut de cette liste, mais le Français est toujours tiraillé entre l’offre des dirigeants qataris et la possibilité de reprendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si l’ancien coach du Real Madrid dit ‘non’, le PSG pourrait alors se tourner vers le club rival et son entraîneur Diego Simeone. À la tête de l’Atlético Madrid depuis plus de 10 ans, l’Argentin serait l’un des favoris au poste. D’autant que son nom avait déjà été lié au PSG en 2019.

Derrière le ‘Cholo’, la liste des entraîneurs potentiels du PSG est longue avec notamment d’anciens joueurs du club et des coachs réputés pour leur patte technique. En plus de Zinedine Zidane (libre) et Diego Simeone (Atlético Madrid) on retrouve Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Antonio Conte (Tottenham), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Christophe Galtier (OGC Nice), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Inter Milan), Lucien Favre (libre) et Thiago Motta (Spezia).