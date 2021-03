Dans le viseur du Paris Saint-Germain, ainsi que du FC Barcelone depuis plusieurs mois, Georginio Wijnaldum (30 ans) arrive au bout de son aventure avec les Reds de Liverpool. En cas de départ, le club de la Mersey aurait déjà identifié son successeur.

En fin de contrat en juin prochain, l’international néerlandais vit sans doute ses derniers mois en Angleterre et la direction britannique commence à chercher un potentiel successeur. Après plusieurs semaines de recherches, les Reds apprécieraient le profil menant au milieu danois de Sheffield United, Sander Berge comme l’indique « Eurosport UK. » Sous contrat avec les Blades jusqu’en 2024, le joueur de 23 ans ne semble pas décider à poursuivre sa carrière en cas de relégation en fin de saison et la situation actuelle de son équipe ne serait pas pour le rassurer.

Aujourd’hui 20e et bon dernier de Premier League, Sheffield se dirige tout droit vers la Championship et devra vendre quelques éléments au mercato pour retrouver plus de sérénité et pouvoir revenir dans l’elite. Le destin de Sander Berge paraît donc régler en cas de départ de Georginio Wijnaldum du côté de Liverpool. Après 13 matchs de Premier League disputés pour un but, Berge est aujourd’hui évalué à 18 millions d’euros selon « Transfermarkt. » Affaire à suivre…