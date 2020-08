Alors que le feuilleton Messi fait toujours trembler toute la Catalogne, les récents bouleversements au sein de l’institution FC Barcelone profitent à un Français, Antoine Griezmann. Le champion du monde est passé à deux doigts de quitter le Barça cet été.

Après un échec cuisant pour sa première saison sous le maillot du FC Barcelone, Antoine Griezmann a longtemps hésité à quitter la Catalogne. C’est ce que confie son ancien agent, Éric Olhats sur RMC Sports. « Avant ce cataclysme contre le Bayern (2-8), il n’avait qu’une envie : partir. Il sentait qu’il ne faisait pas partie des plans, que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il étudiait sérieusement cette piste. »

Mais les choses ont bien changé puisque depuis quelques jours, c’est Lionel Messi qui aurait des envies de départ. « Il y a eu ce qu’on sait et une conversation avec Koeman qui l’a rassuré », ajoute Éric Olhats. Rayé des plans de Quique Setien, le champion du monde espère bien refaire surface la saison prochaine avec un nouvel entraîneur et certainement un nouveau plan de jeu. L’ancien chouchou de Diego Simeone devrait donc récupérer le numéro 7 en 2020-21 et une place de titulaire.