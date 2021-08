Le PSG est-il armé pour tout gager ? Sur la scène nationale, la réponse semble évidente. Et avec son recrutement XXL, Paris n’a pas le droit à l’erreur selon Luis Fernandez.

« Je pense que cette année, il n’y aura pas de problème pour Paris. Si les Parisiens ne sont pas champions avec le recrutement qui a été effectué, ils doivent déposer le bilan (rires). » « Non, sérieusement, si on laisse le staff travailler tranquillement, si on laisse l’entraîneur faire son job, contrairement à ce qui s’est passé avec M. Tuchel, il n’y aura pas de souci pour les Parisiens. Le seul danger est là, ajoute-t-il. Si on ne met pas la pression à Pochettino tous les jours pour savoir par exemple pourquoi il fait jouer Donnarumma ou Navas, untel ou untel, cela se passera bien. Il ne faut pas recommencer à faire les mêmes erreurs que la saison dernière. »