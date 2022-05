Cette fois-ci, c’est la bonne ! Kylian Mbappé a prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025, soit trois années de plus. La star du Paris Saint-Germain a même surpris tout son monde au moment d’annoncer sa décision de poursuivre sa carrière en France.

Ce dimanche, le meilleur buteur de la Ligue 1 a fait le pont sur son avenir et il s’est confié sur ce choix. C’est au travers d’un long message publié via son compte Twitter que le champion du monde 2018 a expliqué son choix. « Depuis tout petit, au lieu de rêver ma vie, je préfère vivre mes rêves. J’ai la conviction qu’ici je peux continuer au sein d’un club qui se donne tous les moyens pour atteindre les sommets. » Commence l’ancien joueur de l’AS Monaco.

Avant de revenir et remercier le Real Madrid pour l’intérêt porté à son égard depuis plusieurs semaines : « Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Perez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d’être la convoitise d’une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations. Je serai leur premier supporter pour la finale de la Ligue des champions à Paris, chez moi« , a livré un Kylian Mbappé soupçonné de ne pas vouloir se fermer la porte à une arrivée au Real Madrid dans les années à venir.