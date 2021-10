Me Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, estime, à l’issue du premier jour d’audience du procès de l’affaire de la sextape, que Mathieu Valbuena fait preuve de « jalousie » par rapport aux succès sportifs de l’attaquant du Real Madrid.

« Son calcul est simple et consiste à dire: «Moi j’ai été écarté, je n’ai pas pu retrouver l’équipe de France, j’ai décliné sportivement». Et en face, Karim Benzema survole le football mondial actuel. Donc je pense qu’il y a une forme de jalousie qui s’exprime aujourd’hui », a soutenu Me Sylvain Cormier, un des avocats de la défense.