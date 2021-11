Prêté par le FC Séville au FC Barcelone en toute fin de mercato estival, Luuk de Jong (31 ans) peine à s’imposer avec sa nouvelle équipe et aujourd’hui les Catalans veulent s’e séparer mais…

Auteur de prestations très moyennes avec un petit but en 9 apparitions, l’ancien attaquant du PSV Eindhoven ne satisfait pas du tout les dirigeants qui ne souhaitent plus continuer avec lui. Mais d’après la « Cadena SER », le club catalan va devoir le garder encore un petit moment. « Dans le football, vous ne pouvez jamais dire non à quoi que ce soit, mais pour le moment, nous n’avons absolument aucune trace de quoi que ce soit (concernant un retour de Luuk de Jong). À l’heure actuelle, il n’y a aucune trace d’un quelconque mouvement, aussi bien d’une partie (Barcelone) que d’une autre (Séville), » a fait savoir le président du club andalou qui ne veut pas récupérer le Néerlandais cet hiver. Encore un mauvais choix du Barça, un de plus…