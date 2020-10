Véritable révélation du FC Séville la saison dernière, Jules Koundé possède déjà une très belle cote.

Si de nombreux clubs se renseignent sur la situation de l’ancien bordelais, le FC Séville souhaite plus que jamais lui offrir une prolongation de contrat comme le souligne “Mundo Deporte”. Sous contrat jusqu’en 2024, les dirigeants envisagent de le prolonger encore plus longtemps, afin de placer une option d’achat plus élevées dans son contrat.

Jules Koundé, 21 ans, est arrivé à Séville en 2019, en provenance de Bordeaux, pour 25 millions d’euros.