En conférence de presse, le coach de Séville Julen Lopetegui s’est montré excité et motivé à l’idée de recevoir sur sa pelouse les Blues de Chelsea, mercredi soir, dans le cadre de la 5e journée de la Ligue des Champions.

Julen Lopetegui est un homme de défi et un modèle d’abnégation. Limogé en 2018 du Real Madrid et de la sélection nationale d’Espagne, le technicien espagnol aurait pu baisser les bras et sombrer. Mais c’est mal connaître le bonhomme. Depuis qu’il est à la tête de Séville, l’entraîneur de 54 ans a pris sa revanche sur le passé et ses échecs professionnels. Vainqueur la saison dernière de la Ligue Europa avec le club andalou, Lopetegui a changé de dimension.

Et un nouveau challenge se dresse face à lui ce mercredi. Ses hommes affrontent Chelsea pour le match retour de la phase de poules. En conférence de presse, le technicien espagnol n’a pas caché son impatience et sa joie d’affronter ce géant d’Europe. « C’est un défi passionnant, énorme, contre une équipe qui a été conçue pour pouvoir gagner la Ligue des Champions. Une équipe avec de grands footballeurs et, d’un point de vue offensif, la meilleure équipe actuelle en Angleterre. Ce sera un défi énorme contre une équipe très bien organisée et entrainée, avec de très grands joueurs. Ce match nous permet de croire en cette chance de terminer à la première place. »

Chelsea et Séville occupent les deux premières places de leur groupe, avec 10 points chacun, devant Krasnodar puis Rennes.