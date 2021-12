Mardi soir, le FC Barcelone a été tenu en échec, 1-1, par le FC Séville en match en retard de la quatrième journée de Liga. Malgré la déception du résultat, Xavi reconnait que son équipe progresse.

En supériorité numérique pendant plus de 20 minutes, le FC Barcelone n’a pas trouvé la solution pour marquer un second but synonyme de victoire sur la pelouse du FC Séville. Le club catalan prend seulement un point et pointe à la 7e place du classement avec 28 points soit deux points de retard sur le Rayo Vallecano, surprenant, quatrième de la Liga après 18 journées de championnat.

Xavi, l’entraineur catalan est déçu de ce résultat même s’il reconnait que son équipe commence à comprendre ses principes: « Nous n’avons pas eu de chance. L’équipe s’améliore et je suis fier d’elle, même si je ne suis pas fier du match nul, parce que le Barça est fait pour gagner, mais c’est la voie à suivre. C’était un match pour prendre les trois points et entrer dans la zone de la Ligue des Champions, nous continuerons à essayer. Parfois, il faut avoir plus de patience et de maturité pour mieux comprendre le jeu. Ce Barça se rapproche du Barça que je veux, courageux et offensif ».