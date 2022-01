C’est la mi-saison en Serie A. Après 19 journées, pour quasiment toutes les équipes, c’est l’heure de faire le point en haut du classement.

Le champion d’Italie semble en route pour le doublé. L’Inter a trouvé son rythme de croisière sous les ordres de Simone Inzaghi après un début de saison en demi-teinte. Les Nerazzurri sont devenus une véritable machine à gagner. Ils sont invaincus en Serie A depuis le 16 octobre dernier et une défaite face à la Lazio (3-1), qui est d’ailleurs leur seule défaite de la saison en championnat. L’Inter Milan est leader avec 4 points d’avance sur son voisin milanais. Après un excellent début de saison, AC Milan et Napoli ont calé dernièrement. Au sommet de la Serie A pendant tout le début de la saison et longtemps invaincus, les deux équipes ont depuis enchainé les contre-performance. Par conséquent, l’AC Milan est 2e et Naples 3e.

La dernière place qualificative pour la Ligue des Champions est occupé à mi-saison par l’Atalanta Bergame. La Dea est sous la menace de la Juventus pour cette place tant convoitée. Après un mauvais début de saison, la Vielle Dame a enchainé les victoires en décembre. Les Bianconeri sont invaincus le 27 novembre et une défaite face à l’Atalanta justement (0-1). Derrière le Top 5, on retrouve un trio en embuscade pour les places européennes : l’AS Roma (6e, 32pts), la Fiorentina (7e, 32pts) et la Lazio (8e, 31pts).