L’AS Roma et le Napoli ont parfaitement débuté leur saison avec une victoire respectivement face à la Fiorentina et le promu de Venise.

Premier match de José Mourinho à la tête du club romain et première victoire face à la Fiorentina. L’AS Roma s’impose 3 buts à 1 avec des buts de Mkhitaryan (26 min) et un doublé du milieu de terrain français Jordan Veretout aux 64 et 79e minutes de jeu, alors que Nikola Milenkovic a réduit la marque à l’heure de jeu. Dans le deuxième match de la soirée, c’est le Napoli qui vient à bout du promu vénitien. Naples marque avec des buts de Lorenzo Insigne sur penalty (62 min) et Elmas (72 min.)