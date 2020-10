Le Milan AC a consolidé son siège de leader en dominant la Roma (3-2), lundi soir, pour le compte de la 5e journée de Serie A.

Pour cette rencontre, le Milan AC était privé de son portier Gianluigi Donnarumma, testé positif au coronavirus. Mais pas de son buteur trentenaire en superforme, Zlatan Ibrahimovic, auteur d’un nouveau doublé ce soir (2e, 79e sp), entrecoupé d’un but de Saelemaekers (47e). Cependant, la Roma est revenue trois fois au score par Dzeko (14e) et Veretout (71e sp), puis Kumbulla (84e), pour arracher un beau match nul à l’extérieur.

Au classement, les Rossoneri restent leaders mais ne possèdent plus que 2 points d’avance sur Naples et Sassuolo, 3 sur l’Inter et 4 sur la Juventus. La Roma est 9e mais semble enfin démarrer pleinement son championnat.

