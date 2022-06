Ce mercredi, l’AC Milan a officialisé sa vente au fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners. L’accord valorise désormais le club à 1,2 milliard d’euros.

L’AC Milan entre dans une nouvelle ère. Quelques jours après avoir été sacré champion d’Italie, le club officialise sa vente au fonds d’investissement américain RedBird Capital Partners. La filiation du deal aura lieu en septembre 2022 au plus tard et le club sera valorisé à hauteur de 1,2 milliard d’euros.

Dans un communiqué, Gerry Cardinale, fondateur et associé directeur de RedBird, a déclaré : « Nous sommes honorés de faire partie de l’illustre histoire de l’AC Milan et nous sommes enthousiastes à l’idée de jouer un rôle dans le prochain chapitre du club, qui retrouvera sa place légitime au sommet du football italien, européen et mondial. Je tiens à remercier Gordon Singer et toute l’équipe d’Elliott pour l’énorme travail qu’ils ont accompli au cours des quatre dernières années pour reconstruire le Milan et lui redonner la place qui lui revient au sommet de la Serie A. La philosophie d’investissement de RedBird et son expérience en matière de propriété d’équipes ont montré que les clubs de football peuvent être performants sur le terrain et durables en dehors. »

De son côté, Gordon Singer, associé directeur général d’Elliott, a commenté : « Lorsqu’Elliott a acquis l’AC Milan en 2018, nous avons hérité d’un club avec une histoire extraordinaire, mais avec de sérieux problèmes financiers et une performance sportive médiocre. Notre plan était simple : créer une stabilité financière, et remettre l’AC Milan à sa place dans le football européen. Aujourd’hui, je crois que nous avons accompli les deux. Alors que nous entamons cette remarquable transition vers le prochain chapitre de l’AC Milan, je tiens à exprimer notre plus profond sentiment d’humilité, de fierté et surtout de gratitude pour les expériences que nous avons partagées avec chaque membre de la famille de l’AC Milan : Nous n’aurions rien pu faire de tout cela sans vous, Il Popolo Milanista. »