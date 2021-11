La Juventus Turin vit une période sombre. Après les licenciements successifs de Maurizio Sarri puis de Andrea Pirlo, la Vieille Dame est retournée en arrière en enregistrant la signature de Massimiliano Allegri. Un retour inattendu qui n’apporte pas les résultats escomptés…

Après un début de saison catastrophique, la Juventus Turin revient petit à petit dans la cour des grands. Désormais au huitième rang en Serie A, la Vieille Dame compte déjà 11 points de retard sur les co-leaders du championnat que sont le Napoli de Luciano Spaletti et l’AC Milan de Stephano Pioli, (32pts). Une situation comptable qui inquiète tout particulièrement Alberto Di Chiara, ancien joueur professionnel ayant foulé les pelouses de Serie A.

« Le combat du Scudetto n’a jamais été clos, certainement la victoire de l’Inter sur le Napoli a largement rouvert les débats. Il était trop tôt pour penser à un duel à deux entre Milan et Naples, les Nerazzurri sont juste derrière et la course au titre se jouera entre ces trois équipes. Il y a quelques points d’interrogation, comme une possible reprise de la Juventus auxquels je ne crois pas. L’équipe d’Allegri va récupérer et essayer de se battre pour la Ligue des champions, mais je pense qu’ils sont hors jeu pour le championnat. Il faudra aussi comprendre ce que fera l’Atalanta, qui se débrouille bien et peut toujours être une belle surprise. Maintenant je pense que la Juve ne reviendra pas« , a déclaré Alberto Di Chiara dans des propos relayés par FootballNews24.it.