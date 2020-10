Regardez en direct du Stade Giuseppe-Meazza cette rencontre entre le Milan AC (5e, 6 pts) et Spezia (11e, 3 pts) pour la 3e journée de Serie A. Résultat.

Milan AC – Spezia 3-0 : Après un premier acte sans but, les Rossoneri ont éteint les espoirs du promu par Rafael Leao (57e, 78e) et Théo Hernandez (76e). Le club lombard signe ainsi un troisième succès consécutif et occupe la deuxième place avec neuf points, à hauteur de l’Atalanta Bergame. Spezia est quinzième avec trois unités.

Pariez sur ce match (bonus jusqu’à 100 euros)