Ce dimanche pour le compte de 13e journée de Serie A, les deux clubs de Milan ont chacun remporté leur match à Sassuolo et face à Spezia sur le même score de 2 buts à 1.

Inter Milan – Spezia 2-1 : Les Nerazzurri ont marqué par Achraf Hakimi (51e) et Romelu Lukaku (71e, s.p.), tandis que Roberto Piccoli a réduit le score pour Sassuolo, en fin de rencontre (90e).

US Sassuolo – Milan AC 1-2 : Le Milan AC a pour sa part trouvé la faille par le biais de Rafael Leao (1re) et Alexis Saelemaekers (26e). Domenico Berardi a sauvé l’honneur en toute fin de match (89e). Au classement, le Milan AC reste en tête avec 30 points, alors que l’Inter Milan est à 1 point. Mercredi, le Milan AC accueillera la Lazio de Rome, et l’Inter Milan se déplacera à Vérone.

Dans les autres rencontres, Cagliari et l’Udinese ont partagé les points (1-1), et Benevento a dominé le Genoa (2-0).